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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda çeyrek final maçları yarın başlayacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

7 Nisan Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere)

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