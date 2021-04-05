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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile görüştü

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konuların değerlendirildiği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi" denildi.

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