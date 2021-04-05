BIST 1.435
DOLAR 8,13
EURO 9,57
ALTIN 450,69
HABER /  GÜNCEL
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Berna Laçin 'gazeteci olup' korona aşısı yaptırdı! Fatih Altaylı Laçin'in maskesini indirdi

Hükümet karıtı her olayda hak savunucusu olarak ortaya çıkan Berna Laçin, 'basın kartı'nı kullanıp korona aşısı olunca büyük tepki çekti. Fatih Altaylı, Berna Laçin'i yerden yere vurdu...

Abone ol

Berna Laçin, 'gazeteci' kontenjanından koronavirüs aşısı oldu. Sosyal medyada gazeteciler bu duruma isyan ederken, Fatih Altaylı Berna Laçin'i adeta topa tuttu. Berna Laçin'in 'hak savunuculuğu'nun lafta olduğunu belirten Altaylı, "Sözde hak hukuk savun, ama çıkarın söz konusu olunca ne hak kalsın, ne hukuk ne adalet... " ifadelerini kullandı. İşte Fatih Altaylı'nın o yazısından bazı bölümler...

Laçin'in nalıncı keseri

Berna Laçin. Duyarlılık abidesi. Kendine göre en ufak bir haksızlık gördüğü zaman, herkese talkın vermekten çekinmeyen, hak hukuk savunucusu. Ama lafta.

50 yaşında. Ama adalet ve hak hukuk anlayışı, kendi çıkarı, kendi menfaati kadar. Kendi lehine haksızlık olduğu zaman hak hukuk hak getire.

Corona aşısını olmuş. Kendinden büyükler ve kendisinden daha büyük altındaki riskli vatandaşlar aşı bekleyedursun Berna Laçin kendini korumaya almış. 50 yaşında.

Onlarca muhabir, binlerce kameramana nazire yaparcasına...

Haliyle sormuşlar. "Yaşınız tutmuyor, nasıl oldunuz?' diye. O da şecaat arz ederken, sirkatin söylemiş. "212'li basın çalışanıyım" diye. Gerçekten basın çalışanı olduğu halde 212'li olmadığı için olamayan onlarca muhabire, kameramana nazire yaparcasına. Haksızca edinilmiş gazeteci kimliği ile haksızca aşı olmak.

Çıkarı olunca ne hak kalıyor ne adalet

Ben basın çalışanıyım. O hanımefendiden 10 yaş kadar büyüğüm, ben olmadım. Berna Laçin olmuş. Ne güzel. Sözde hak hukuk savun, ama çıkarın söz konusu olunca ne hak kalsın, ne hukuk ne adalet.

Peki şaşırdım mı? Tabii ki, Hayır. Enver Aysever vakasında da şaşırmamıştım. Bu ülke ve bu ülkenin insanları artık beni hiç şaşırtmıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Semih Yalçın: Emekli Büyükelçi Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Sadece 2 tane çıkıyor tanesi 3 TL! İzmir'de siparişlere yetişemiyor
Habertürk yazarı Kübra Par: 104 amiral bildirisi 4 nedenle sakıncalı
Afyonkarahisar'da vahşet! Nesli tükenmek üzereydi 7 tanesi ölü bulundu
Gözaltına alınan emekli amirallere üç kritik soru sorulacak! Skandal Montrö bildirisi
Bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Fenerbahçe Kongre üyesi iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu ölü bulundu! E-posta gelmeyince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile görüştü
Evlat nöbetindeki anne: Ya öleceğiz ya çocuklarımızı alacağız
Tıp öğrencisi Sude'den iş adamı babasına dava! "Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım"
Yorumlar