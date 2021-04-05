MHP'li Semih Yalçın: Emekli Büyükelçi Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın yaptığı açıklamada, Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısıve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir."