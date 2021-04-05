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Beşiktaş'a Mensah'tan iyi haber

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Bernard Mensah antrenmanlara başladı. Ganalı futbolcu, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyebilecek.

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Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’a Bernard Mensah’tan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Ganalı futbolcu takımla antrenmanlara başladı.

A Milli Takım kampında Covid-19 testleri pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantinaları tamamlanıyor. Maç öncesi yapılacak testlerinin negatife dönmesi halinde 2 oyuncu da maç kadrosuna alınacak.

Sakatlığı süren Vincent Aboubakar’ın ise tedavisi sürüyor.

7 Nisan Çarşamba Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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