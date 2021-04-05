İnsansız savaş uçakları geliyor! Selçuk Bayraktar TB3'ü anlattı

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ Nişanı"na layık görülen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bakü'de TB3'lerin özelliklerini anlattı. Bayraktar, "İnsansız savaş uçakları geliyor." diye konuştu.

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Aliyev tarafından kendisine Karabağ nişanı takdim edilen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan İctimai TV'ye konuştu. Bakü'de temaslarda bulunan Bayraktar yeni silahla insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı. Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor" açıklaması yaptı.

İnsansız savaş uçakları geliyor

Türk İHA ve SİHA'larının Karabağ savaşındaki rolüne dikkat çeken Bayraktar, dünyada insanlı savaş uçağı devri kapanıyor mesajı verdi. Bayraktar dünyanın artık insansız savunma teknolojisine yöneldiğine dikkat çekti.

Bayraktar, açıklamasının devamında şunları söyledi: Bugün artık insanlı tanklar yerine, akıllı daha hafif hızlı dinamik hareket eden kara araçları konuşuluyor. Benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Artık insanlı son savaş uçakları yapılıyor dünyada. Bundan sonra nasıl ki bütün dünya Karabağ muhaberesinde Türk ordularının dünyadaki ilk SİHA'larla kazanılan zafer diye adlandırılıyor. Maharetini gördü. Savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. İnsansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor.