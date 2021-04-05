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Zlatan İbrahimovic'e 1 yıllık yeni sözleşme

Milan ile Zlatan İbrahimovic, yeni bir sözleşme konusunda anlaştı. İtalya medyasında çıkan haberlere göre; Boşnak asıllı İsveçli golcünün sözleşmesi Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

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İtalyan basını Zlatan İbrahimoviç ile Milan'ın yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını yazdı. Bu sezon Milan ile çıktığı 16 maçta 15 gol atan 39 yaşındaki oyuncu, Haziran 2022'ye kadar İtalyan devinin formasını giyecek. 

Son haftalardaki görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı kaydedilirken; sözleşmenin, prim konuları ve bireysel performanslar gibi kalan detayların tamamlanmasının ardından imzalanacağı vurgulandı. 

Milan'daki performansının ardından Zlatan İbrahimoviç, yeniden İsveç Milli Takımına çağrılmıştı. 

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