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Çanakkale'de belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı! Toplantı ertelendi

ÇANAKKALE Belediye Meclisi'nde bir üyenin koronavirüs testi pozitif çıkınca, nisan ayı toplantısının 3’üncü oturumu ertelendi.

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Çanakkale Belediyesi nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1'inci oturumu, 1 Nisan, 2’nci oturumu ise 2 Nisan tarihinde gerçekleştirildi.

Bugün yapılması planlanan 3’üncü oturum, bir meclis üyesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca ertelendi.  Son 2 oturuma katılan kişilerin izolasyona alınması bekleniyor.

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