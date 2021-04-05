Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken 'bildiri' açıklaması! Tepki çekmesinin nedeni...

Emekli amirallerin darbe imalı bildirisi ile ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da bir açıklama yaptı.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce 126 emekli büyükelçinin Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin toplu bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Bunun bir tepki yaratmadığını ifade eden Feyzioğlu, çünkü geçmişte büyükelçilerin yaptığı bir darbenin bulunmadığını belirtti.

Metin Feyzioğlu şunları kaydetti:

"Emekli amirallerin bildirisinin tepki çekmesinin nedeni, demokrasi tarihimizde yaşadığımız acı tecrübelerdir. Söz konusu bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur. Meselenin suhuletle sonuçlandırılmasının, ülkemizin yararına olduğunu düşünüyorum.

Bildiri imzası olan 103 emekli amiral

Ergun Mengi, Alaettin Sevim, Nazif Özdağdeviren, Işık Biren, Ahmet Şenol, Hasan Hoşgit, Vedat Ersin, Metin Açımuz, Atilla Kezek, Nurhan Kahyaoğlu, Önder Çelebi, Metin Poyrazlar, Mücahit Şişlioğlu, Engin Baykal, Hüseyin Çiftçi, Atilla Kıyat, Vehbi Alpman, Celal Parlakoğlu, Mustafa Ekmel Özdengil, Serdar Dülger, Abdullah Mete, Ertan Demirtaş, Orhun Özdemir, Ersin Güler, Nadir Kınay, Hüseyin Hoşgit, İlker Güven, Baha Eren, Abdullah Gavremoğlu, Şükrü Bozoğlu, Hakan Ercan, Mesut Özel, Taner Ezgü, İbrahim Akın, Ömer Akdağlı, Mehmet Otuzbiroğlu, Taner Balkış, İzzet Artunç, Hakan Eraydın, Mehmet Ali Çınar, Deniz Dağlılar, Yalçın Ertuna, Türker Ertürk, Aydın Canel, Sami Örgüç, Yalçın Kavukçuoğlu, Nazım Çubukçu, Ahmet Aksoy, Can Erenoğlu, Doğan Hacipoğlu, Abdullah Akgül, Aziz Öztürk, A.Serdar Akınsel, İlker Güven, Mustafa İpteş, Caner Bener, Nejat Berksun, Kadir Sağdıç, Tayfun Tansan, İskender Yıldırım, Ali Yüksel Önel, Uğur Yiğit, Mustafa Özbey, Cem Gürdeniz, Bülent Bostanoğlu, Murat Bilgel, Cengiz Alpözü, Serdar Okan Kırçiçek, Tufan Mimir, Turgut Tufan, Turhan Özer, Alper Tezeren, Mustafa Ültanur, Ruhsar Sümer, Cemal Üren, Gündüz Alp Demirus, Deniz Cora, Gürkan İnan, Atilla Tonguç, Mustafa Karasabun, Erol Yüksel, Özbek Gürgün, Bülent Olcay, Nejat Güldiken, Turgay Erdağ, İsmail Taylan, Aydın Gürül, Raif Naldemir, Numan Alansal, Tanzar Dinçer, Erol Adayener, Haluk Sayın, Ferhat Ferhanoğlu, Mehmet Ali Özgüven, Ali Sadi Ünsal, Doğan Denizmen, Taner Akkaya, Necati Kurt, Tayfun Uraz, Engin Heper, Hayati Bilgiç, Hasan Nihat Doğan, Ömer Bayram Çetin, Mithat Kemal Algül.