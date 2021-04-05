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Skandal Montrö bildirisi... Gözaltına alınan emekli amiraller Ankara TEM'e götürüldü

104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisi ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Gözaltına alınan amiraller, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) götürüldü. Emekli amirallerin ifadelerinin yarından itibaren alınması bekleniyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Ankara'da; Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk, İstanbul'da; Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal ise Kocaeli'de bu sabah gözaltına alınmıştı.

Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın ise 3 gün içinde Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri tebliğ edilmişti.

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