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Trans kadının Antalya'da yaptıkları pes dedirtti: Sabahın köründe bile...

İhlas Haber Ajansı
Trans kadının Antalya'da yaptıkları pes dedirtti: Sabahın köründe bile...

ANTALYA'da falezlerde intihara kalkışan 2 çocuk babası Muharrem A.'nın yanına gelen transseksüel kadının yaptıkları pes dedirtti.

Trans kadının Antalya'da yaptıkları pes dedirtti: Sabahın köründe bile...

Olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı’ndaki falezlerde saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan 2 çocuk babası Muharrem A., falezlere gelerek bir süre burada alkol aldı. 

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Trans kadının Antalya'da yaptıkları pes dedirtti: Sabahın köründe bile...

Ardından çitleri aşarak uçurum kenarına yaklaşan Muharrem A.’yı gören vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

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Trans kadının Antalya'da yaptıkları pes dedirtti: Sabahın köründe bile...

İhbarın arından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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Trans kadının Antalya'da yaptıkları pes dedirtti: Sabahın köründe bile...

Bölgeye tedbir amaçlı deniz polisi de sevk edildi. Ekipler, eşiyle tartıştığını söyleyen Muharrem A.’yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. 

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