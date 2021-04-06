Trans kadının Antalya'da yaptıkları pes dedirtti: Sabahın köründe bile...
ANTALYA'da falezlerde intihara kalkışan 2 çocuk babası Muharrem A.'nın yanına gelen transseksüel kadının yaptıkları pes dedirtti.
Olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı’ndaki falezlerde saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan 2 çocuk babası Muharrem A., falezlere gelerek bir süre burada alkol aldı.
Ardından çitleri aşarak uçurum kenarına yaklaşan Muharrem A.’yı gören vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın arından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye tedbir amaçlı deniz polisi de sevk edildi. Ekipler, eşiyle tartıştığını söyleyen Muharrem A.’yı uzun süre ikna etmeye çalıştı.