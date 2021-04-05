Erdoğan'dan 'amiraller bildirisi' ile ilgili ilk açıklama! Tüm gözler Beştepe'ye çevrildi

104 emekli amiralin muhtıra benzeri bildirisi sonrası ne diyeceği en çok merak edilen isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Beştepe'de değerlendirme toplantısı yapan Erdoğan, toplantının ardından canlı yayında açıklama yapacak.

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, hükümet yetkilileri ve siyasilerden sert tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceği merak ediliyordu. Erdoğan, bildiriyle ilgili ilk açıklamasını yapacak.

Tüm gözler Beştepe'ye çevrildi. Beştepe'de saat 15:00'de başlayan değerlendirme toplantısına başkanlık yapan Erdoğan'ın, toplantının kamuoyunun karşısına çıkarak bir açıklama yapacağı öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır." ifadesine yer verildi.

Beştepe'deki toplantıya kimler katılıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki değerlendirme toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katılıyor.

Dikkat çeken iki isim daha var

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanında toplantıda en dikkat çeken iki isim ise, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Cumhurbaşkanlığı Hukukla Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz oldu.

Değerlendirme toplantısının ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirilecek.