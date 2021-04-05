Balıkçıların kabusu balon balığı Marmara Denizi'nde yakalandı

İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor. Balon balığı, hem eko sisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar veriyor. Balon balıkları; Ege ve Akdeniz'in ardından Marmara Denizi'nde de kendini gösterdi.

Abone ol

BURSA'nın Gemlik ilçesinden denize açılan amatör balıkçıların oltalarına daha önce Marmara Denizi'nde karşılaşmadıkları bir tür balık takıldı. Balıkçılar, yaptıkları inceleme sonucu yakaladıkları balığın balon balığı olduğunu öğrendi.

Oldukça güçlü bir zehre sahip olan balon balıkları yiyen kişileri ölüme kadar götürebiliyor. Güçlü bir çene yapılarına sahip balıklar ayrıca jilet gibi keskin dişlere sahip.

Marmara Denizi'nde de görülen tehlikeli balon balığı konusunda özellikle amatör balıkçıların dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Gemlik ilçesinde teknesiyle amatör balıkçılara tur düzenlenen Serkan Emre'nin teknesinde balık tutan balıkçıların oltasına balon balığı takıldı. Marmara denizinde ilk defa zehirli balon balığı gören balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı.