Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkanların en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları olduğunu söyleyerek, Montrö ile arada bir bağ kurulmasının yanlış olduğunu kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen toplantının ardından kameralar karşısına geçerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, emekli amirallerin darbe iması yaparak Kanal İstanbul'a karşı çıkmasına sert sözlerle cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı çıkanların Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu söyledi.

"İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet amaç Montrö sözleşmesi tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri değil, akademik dünyada, medyada görüş ifade etmektir. Nitekim bu zaten yapılmaktadır. Hiç kimsenin bu yüzden yakasına yapışılmamıştır. Önceki gece yayınlanan bildiri bu çerçeve dışında yayınlanan belgedir. Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Türkiye İstanbul boğazındaki ağır deniz yükünü Kanal İstanbul'la hafifletirken tamamen kendi egemenliğindeki alternatife kavuşmuş olacaktır. Şu anda İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz? Maalesef. Bir başka ifade ile Kanal İstanbul Boğaz'daki egemenlik haklarımızı güçlendirecektir.

"Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları"

Böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıdır. Cumhurbaşkanı ve ülkenin en büyük partisinin genel başkanı olarak vazifem Türkiye'nin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmamdır. Montrö sözleşmesinden çıkmayla ilgili bir çalışmamız yoktur." şeklinde konuştu.