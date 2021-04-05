Koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalinin olduğunu belirterek virüsün diğer hayvan türleri üzerindeki etkilerinin DSÖ tarafından araştırıldığını kaydetti.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken; Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) Kovid-19'un insanlar ve hayvanlar arasında nasıl yayıldığı konusunda açıklama geldi.

DSÖ'nün Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un insanlardan kedilere, köpeklere, vizonlara, rakun köpeklerine, aslanlara ve kaplanlara bulaşabildiğini ifade etti.

DSÖ'nün Kovid-19'un diğer hayvanlar üzerindeki etkilerini araştırdığını aktaran Vujnovic, "Kovid-19, esas olarak insandan insana bulaşma yoluyla yayılıyor fakat zoonotik bir virüs olması nedeniyle insandan hayvana bulaşma bulguları bulunuyor" ifadelerini kullandı. Ara taşıyıcının henüz tanımlanmadığını belirten Vujnovic, "Aralarında vizon, köpek, evcil kedi, aslan, kaplan ve rakun köpeklerinin de bulunduğu enfekte insanlarla temas eden birkaç hayvanın Kovid-19 testlerinde pozitif sonuç tespit edildi. Virüsün diğer hayvan türleri üzerindeki etkisini inceleme süreci ise devam etmektedir" dedi.

"Kovid-19 hastaları hayvanlarla teması sınırlamalı"

Kovid-19 testlerinde pozitif sonuç alan kişilere evcil hayvanlarla temasını sınırlamaları tavsiyesinde bulunan Vujnovic, "Şu anda Kovid-19 hastalarının ve risk altındaki kişilerin evcil ve diğer hayvanlarla temaslarını sınırlamaları öneriliyor. Kovid-19, insan ve hayvan popülasyonları arasında hareket ettikçe virüsün genetik modifikasyonları meydana gelebilir ve bu değişiklikler insanları enfekte eden hastalık için potansiyel sonuçlara yol açabilir" dedi.

Vujnovic ayrıca diğer potansiyel hayvan rezervuarlarını tespit etmek ve gelecekteki salgınlardan kaçınmak için hangi hayvanların virüse en duyarlı olduğunu anlamanın önemli olduğuna dikkat çekti.