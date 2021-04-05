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Yalova'da kaçakçılık şüphelileri canlı yayın sırasında polise yakalandı

Demirören Haber Ajansı

YALOVA'da sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınla açık artırma usulü ile gümrük kaçağı ürünleri satan O.K. ve S.K., polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden O.K.'nin, "Son noktayı kim koyacak?" sözlerinin ardından polisin içeri girdiği anlar görüntülere yansıdı.

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Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan O.K. ve S.K., ellerindeki gümrük kaçağı ürünleri satmaya başladı. İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

Baskında O.K., açık artırmada 180 TL fiyat biçilen parfüm için, "Son noktayı kim koyacak? Bugün burası coşuyor" diye seslendiği sırada polis ekipleri içeri girdi. O anlar ise canlı yayına yansıdı.

Polis, O.K. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 210 parfüm, 110 kaçak giyim eşyası, 20 kol saati ele geçirildi.

O.K ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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