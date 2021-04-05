Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 24'üncü yılında anıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Beştepe'de bulunan Türkeş'in mezarına gitti.

Tuğrul Türkeş karşıladı

Erdoğan'ı burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine kırmızı ve beyaz karanfiller veren küçük bir çocuğu sevdi. Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti.

Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.