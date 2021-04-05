Erdoğan'dan bildiri açıklaması: Bu işin merkezinde ana muhalefet partisi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu 104 kişinin içinde bizzat CHP üyesi olanlar var" sözlerinin ardından 'Montrö' bildirisinde imzası olan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin bildiri yayınlaması olayının merkezinde CHP'nin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu 104 kişinin içinde bizzat CHP üyesi olan kendisi, karısı, yeğeni, oğlu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz" dedi.

''104 kişinin içerisinde bizzat CHP'nin üyesi olan...''

Geçmişte 'Genç Subaylar Rahatsız' diyenlerin işi emekli amirallere havale ettikleri anlaşılıyor. Demokrasi ve hukuk içerisinde çözülecek meselelerin, darbe imalı bildirilerin bahane edilmesi siyasi otoriteye rağmen anayasaya bağlılık değil açık tehdittir. Bu tartışma bile başlı başına Türkiye'nin darbe dönemlerinin ürünü bir anayasadan yeni ve sivil bir anayasaya geçiş işlemlerinin ispatıdır. Milletimizin ve özellikle gençlerimizin morallerini bozacak hiçbir hareketi müsamaha ile karşılayamayız. Çarşamba günü Türkiye ekonomisinin salgın şartlarında hangi başarılı işleri ortaya koyduğunu milletimizle paylaşacağım. Şu anda 104 kişinin içerisinde bizzat CHP'nin üyesi olan kendisi karısı yeğeni, oğlu şusu busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz.

''Bu işin merkezinde ana muhalefet partisinin ta kendisi var''

Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var. Biz ekonomide bir şeyi konuşuyoruz. Bunu açıkladım. Türk ekonomisini yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde büyütmeyi, çok daha iyi yerlere götürme mücadelesi vermeyi sürdüreceğiz.

İktidara geldiğimizden bu yana ülkemizi nereden aldık bugün neredeyiz? Yatırımlar dahil bütün bunları kronolojik olarak Çarşamba günü millete seslenişte açıklayacağım.