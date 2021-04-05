Rusya Devlet Başkanı Putin iki dönem daha devam etmesine izin veren yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aynı göreve adaylığını koymasına izin veren yasayı imzaladı.

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Rus medyası, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aynı göreve adaylığını koymasına izin veren anayasada değişikliklerin uygulanması konusunda imzanın atıldığını duyurdu.

İmzalanan yasa tasarısı kapsamında; yapılacak seçimlerde yeterli oy alması halinde Vladimir Putin, 2036 yılına kadar görevde kalabilecek.

Adaylar için ek şartlar getirildi

Öte yandan; anayasada yapılacak değişiklikler kapsamında adayların için en az 35 yaşında olması, Rusya'da en az 25 yıldır yaşıyor olması ve şu anda ya da daha önce başka bir ülkenin vatandaşlığına ya da oturma iznine sahip olmaması şartları da getirildi.