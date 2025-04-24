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Oktay Saral, Celal Şengör'e fena yüklendi! 'Bu 'angut'... Nasıl hoca?'

Oktay Saral, Celal Şengör'e fena yüklendi! 'Bu 'angut'... Nasıl hoca?'

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı başlayan sarsıntılar devam ediyor. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken, bilim insanı Celal Şengör'ün “İstanbul’u terk edin” sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından olan Oktay Saral sert sözlerle yüklendi.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saral, "Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca!" ifadelerini kullandı.

İstanbullu dün 6.2 büyüklüğündeki depremle büyük korku yaşadı. Depremin ardından adeta artçı sarsıntı fırtınası yaşandı. Vatandalar geceyi park, cami ve toplanma alanlarında geçirdi. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geliyor.

Onlardan biri de yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Daha önce pekçok kez İstanbul'da büyük bir deprem olacağını ve büyük yıkıma yol açacağını dile getiren Şengör, bu açıklamasını yineledi. Şengör’ün, “İstanbul’u terk edin” çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral’dan tepki geldi.

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şengör için “Bu angut nasıl bir hoca?” ifadelerini kullandı. Saral, halkı paniğe sürüklemenin bilim insanına yakışmadığını belirtti.

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