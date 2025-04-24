İstanbul depremini 2 gün önceden söyledi! 6 Şubat depremlerini de bilmişti

İSTANBUL'da kaydedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem 13. saniye sürdü ama yürekleri ağızlara getirmeye yetti. Hollandalı deprem araştırma merkezi SSGEOS, 2 gün önce yaptığı bir paylaşımda; Türkiye’de bir deprem olacağını bildirdi. Aynı araştırma merkezi 6 Şubat depremlerinden 3 gün önce o bölgede deprem olacağını söylemişti.Abone ol
Hollanda merkezli Güneş Sistemi Geometri Araştırma Merkezi (SSGEOS), İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 2 gün önceden bildi. Merkez, 21 Nisan sabahı saat 8'de yaptığı açıklamada, Türkiye’yi de kapsayan bir deprem uyarısı yayımladı. İşte o açıklama:
“21-22 Nisan’da gezegensel ve ay geometrisinin bir araya gelmesi daha güçlü sismik aktiviteye yol açabilir. 5 ila 6 büyüklüğünde daha yüksek bir zamansal küme olasıdır. 23 Nisan tarihinde daha büyük bir deprem mümkündür”
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ DE BİLMİŞTİ!
İstanbul'da yaşanan depremi 2 gün önceden bilen Hollanda merkezli SSGEOS, daha önce 6 Şubat 2023 depremlerini de üç gün önceden tahmin etmesiyle dikkat çekmişti.
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