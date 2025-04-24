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İsrail ordusu, 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul etti

İsrail ordusu, 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul eden bir açıklama yaptı.

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İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Cenin yakınındaki El-Yamun beldesinde Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerine "patlayıcı bir cihaz attığı" iddia edildi.

Açıklamada, bunun üzerine İsrail askerlerinin 12 yaşındaki Filistinli Mahmud Ebu el-Hayce'ye "ateş açtığı ve öldürdüğü" kaydedildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 955 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sürede, 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

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