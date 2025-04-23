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ABD'de Cornell Üniversitesi, İsrail'i eleştiren şarkıcının konserini iptal etti

ABD'de Cornell Üniversitesi, İsrail'i eleştiren şarkıcının konserini iptal etti

ABD'deki Cornell Üniversitesi, Filistin'i destekleyen ve İsrail'i eleştiren şarkıcı Kehlani'nin konserini iptal etti.

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Cornell Üniversitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in savaş suçlarını eleştiren şarkıcı Kehlani'nin okul kampüsünde yapacağı konserin iptal edildiği bildirildi.

Cornell Üniversitesi Rektörü Michael Kotlikoff, öğrenci ve öğretim görevlilerine gönderdiği bir e-postada, şarkıcı Kehlani'nin performanslarında, videolarında ve sosyal medyada "antisemitik" ve "İsrail karşıtı duygular benimsediğini" iddia etti.

Kotlikoff, Kehlani'nin "birçok kişinin öfkesini çektiğini" ve gelen yoğun tepkiler üzerine konserini iptal ettiklerini kaydetti.

Grammy Ödülü'ne aday gösterilen ritim ve blues (R&B) sanatçısı Kehlani, okul kampüsünde düzenlenecek "Slope Day" etkinliği kapsamında konser verecekti.

Kehlani, sosyal medya paylaşımlarında, Filistin'e desteğini gizlemezken, geçen yıl "İntifada Çok Yaşa" ifadesiyle başlayan bir müzik videosu yayınlamıştı.

"StopAntisemitizm" adlı grup, geçen yaz Kehlani'nin "İsrail karşıtı ve antisemitik" olduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, aralarında Columbia ve Harvard gibi birçok prestijli üniversitenin de bulunduğu yüksek eğitim kurumlarına, Filistin destekçisi eylemler nedeniyle bütçe baskısı uyguluyor. Bu nedenle üniversite yönetimleri, İsrail'e eleştiri yapan isimlere yönelik baskı uyguluyor.

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