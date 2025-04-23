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Bakan Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden ikincil olarak etkilendi

Bakan Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden ikincil olarak etkilendi

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bakan Memişoğlu, hastanelerde hizmetin etkilenmediğini belirtti. Toplamda 236 kişi ise korkudan panik atak geçirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Bakan Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından son bilgileri paylaştı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından hastanelerde hizmetin aksamasına neden olacak bir durum gözlemlenmediğini belirten Bakan Memişoğlu, "Düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu" açıklamasını yaptı.

Kemal Memişoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilerim. Depremden direkt etkilenen birincil yaralanma olmadı. İkincil olarak düşme, atlama, panik atak geçiren 236 vatandaşımız oldu. Tüm yaralılarımızın durumları iyi tedavileri devam ediyor. İstanbul'da herhangi hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik.

Depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor. Maalesef çok acılar yaşadık. Bugünkü deprem bize uyarı. Çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor"

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