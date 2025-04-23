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Dem Parti heyeti Bakan Tunç ile görüşecek! Tarih belli oldu!

Dem Parti heyeti Bakan Tunç ile görüşecek! Tarih belli oldu!

: Dem Parti heyeti yarın saat 10:30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşüleceğini açıkladı.

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DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesi nedeniyle ertelenmişti. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle yarın saat 10.30'da görüşeceğini söyledi. Heyette, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

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