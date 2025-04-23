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Bakan Tunç: Tutukluların aileleriyle iletişimi için kolaylık sağlanıyor

Bakan Tunç: Tutukluların aileleriyle iletişimi için kolaylık sağlanıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki depremlerin ardından adliye binaları ve ceza infaz kurumlarında sorun olmadığını açıkladı. Adalet hizmetleri kesintisiz devam ediyor.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin çevre illerde de hissedildiğini, bunun ardından Bakanlığa bağlı tüm birimlerde gerekli kontrollerin yapıldığını aktardı.

Kontroller sonucu olumsuz bir duruma rastlanılmadığını, adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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