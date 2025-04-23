CHP, İstanbul'da 23 Nisan yürüyüşünü iptal etti

CHP, İstanbul'da yapacağı 23 Nisan'a özel 'Ulusal Egemenlik Yürüyüşü' öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden dolayı iptal etti.

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İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından artçılar devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenecek olan 'Ulusal Egemenlik Yürüyüşü' iptal edildi.

CHP istanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe ve belediye başkanlarının deprem nedeniyle teyakkuz halinde görev başında olmalarını gerektiği için yürüyüşün iptal edildiği bilgisini verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'in sosyal medya hesabında yaptığı duyuru şöyle;

"Kıymetli İstanbullular,

İlçe Başkanlarımızın ve Belediye Başkanlarımızın meydana gelen deprem nedeniyle teyakkuz halinde görev başında olma gerekliliğinden dolayı bugün yapacağımız Ulusal Egemenlik Yürüyüşümüzü iptal ettik.

İstanbul Büyükşehir Belediyemiz süreci AKOM'da, bizler de sahada takip ediyoruz.

Dileğimiz hiçbir vatandaşımızın can ve mal kaybı yaşamaması, böylesi bir afetin tekrarlanmamasıdır. Bir kez daha geçmiş olsun."