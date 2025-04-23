Allianz Türkiye, Yuvam Sigortası'yla konut sigortasındaki farkındalığı artırmayı hedefliyor

Allianz Türkiye, konut sigortasının önemine dair farkındalığı artırma amacıyla farklı bütçe ve ihtiyaçlara yönelik üç farklı plan dahilinde Yuvam Sigortası'nı müşterileriyle buluşturuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, evlerde karşılaşılabilecek hasarlara karşı geniş kapsamlı güvence sağlayan konut sigortası, herhangi bir doğal afet, yangın ve hırsızlık gibi durumda ev ve içindeki eşyaları koruyarak sigorta sahiplerine önemli faydalar sağlıyor. Türkiye'de konut sigortası penetrasyonu yüzde 20 seviyelerinde kalıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, konut sigortasının özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan bir ülkede riskleri güvence altına almak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Gökmen, "Son dönemde Türkiye'de yaşanan deprem, yangın ve sel felaketlerini göz önünde bulundurduğumuzda iklim krizinin etkileriyle önümüzdeki dönemde daha fazla karşı karşıya kalmamız gerekebilir. Bunun yanı sıra hırsızlıktan tesisat arızası veya cam kırılmasına kadar birçok sorunun yol açtığı maddi hasarları karşılayan konut sigortasının sahipliği Türkiye'de maalesef olması gereken düzeyde değil." ifadelerini kullandı.

Konut sigortasının önemine dair farkındalığı artırmak hedefiyle farklı bütçelere ve ihtiyaçlara göre üç farklı plan dahilinde Yuvam Sigortası'nı müşterileriyle buluşturduklarını vurgulayan Gökmen, şunları kaydetti:

"Teminat kapsamı deprem sigortasına göre daha geniş olan ve hayatta karşılaşabileceğimiz birçok olasılığa karşı güvence sağlayan Yuvam Sigortası, eko, ekstra ve premium olmak üzere üç farklı paketten oluşuyor. Cam kırılmasından tesisat sorunlarına, çilingir hizmetinden evcil hayvan asistans hizmetine, zengin teminat içeriğiyle öne çıkan Yuvam Sigortası'ndan hem ev sahipleri hem de kiracılar faydalanabiliyor."

Gökmen, Ankara özelinde konut sigortası penetrasyonunun yüzde 30 civarında olduğuna dikkati çekti.

Ankara ili özelinde bakıldığında konutların yaklaşık yüzde 70'inin konut sigortası olmadığını gördüklerinin altını çizen Gökmen, "Dolayısıyla ildeki konutların büyük çoğunluğu sigortalanmayı bekliyor. Eko, ekstra ve premium paket seçeneklerimizle müşterilerimizin ihtiyaç duydukları tüm alanlarda özel çözümler üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.