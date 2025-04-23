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Yunanistan'da haftanın maçına Halil Umut Meler atandı

Yunanistan'da haftanın maçına Halil Umut Meler atandı

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Lig play-off'larında AEK ile Olympiakos arasında oynanacak maçı yönetecek.

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Yunanistan Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu 4. haftasında 27 Nisan Pazar günü OPAP Arena'da oynanacak AEK-Olympiakos karşılaşmasında Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak.

Yunan Anastasios Papapetrou'nun dördüncü hakemliğini üstleneceği müsabakanın VAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

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