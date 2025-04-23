Son deprem kaç büyüklüğünde? Saat 15.12'de İstanbul yine sallandı işte büyüklüğü

İSTANBUL 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar bir çok artçı deprem kayda geçti. saat 15.12'de korkutan bir sarsıntı daha oldu. Bu son depremin büyüklüğünü AFAD 4.9 olarak duyurdu.

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İSTANBUL'daki deprem fırtınası sürüyor. Büyükçekmece merkezli son deprem saat 15.12 sıralarında meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre bu depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 7.02 km derinliğinde kaydedildi.

Son depremlerin listesi

İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda bir çok deprem kayda geçti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi şöyle: