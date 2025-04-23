BIST 9.312
DOLAR 38,28
EURO 43,73
ALTIN 4.096,00
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da deprem fırtınası 3 saatte 47 deprem meydana geldi

İstanbul'da deprem fırtınası 3 saatte 47 deprem meydana geldi

İstanbul'da 3 saatte en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere 47 deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Son deprem kaç büyüklüğünde? Saat 15.12'de İstanbul yine sallandı işte büyüklüğü
Son deprem kaç büyüklüğünde? Saat 15.12'de İstanbul yine sallandı işte büyüklüğü
Yunanistan'da haftanın maçına Halil Umut Meler atandı
Yunanistan'da haftanın maçına Halil Umut Meler atandı
İstanbul Valiliği'nden depremlere ilişkin açıklama: Kentte yıkım yok
İstanbul Valiliği'nden depremlere ilişkin açıklama: Kentte yıkım yok
Bugün olan deprem büyük İstanbul depreminin öncüsü mü? Celal Şengör diyor ki...
Bugün olan deprem büyük İstanbul depreminin öncüsü mü? Celal Şengör diyor ki...
Naci Görür ne dediyse çıktı İstanbul depremi için zamanımız bitti bu sarsıntı...
Naci Görür ne dediyse çıktı İstanbul depremi için zamanımız bitti bu sarsıntı...
 İstanbul sallanmaya devam ediyor
 İstanbul sallanmaya devam ediyor
İstanbul açıklarındaki depremde, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak da sallandı
İstanbul açıklarındaki depremde, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak da sallandı
İstanbul merkezli deprem çevre illerde de hissedildi!
İstanbul merkezli deprem çevre illerde de hissedildi!
Fethiye'de düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu öldü
Fethiye'de düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu öldü
Metro İstanbul'dan 6.2'lik deprem açıklaması
Metro İstanbul'dan 6.2'lik deprem açıklaması
İstanbul depremi sonrası İstanbul Sağlık Müdürü Güner'den açıklama
İstanbul depremi sonrası İstanbul Sağlık Müdürü Güner'den açıklama
İstanbul'da yaşlı adam depremden kaçmak istedi, ağır yaralandı!
İstanbul'da yaşlı adam depremden kaçmak istedi, ağır yaralandı!