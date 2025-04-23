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Deprem sonrası İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi! Üniversiteler de tatil

Deprem sonrası İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi! Üniversiteler de tatil

İSTANBUL'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi. İstanbul'da okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi. Üniversiteler için de tatil kararı son dakika açıklaması ile geldi. Karar, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği göz önünde bulundurularak alındı.

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İSTANBUL halkını sokağa döken 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında MEB'den son dakika kararı geldi. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da okulların perşembe ve Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Üniversiteler için de 2 gün tatil kararı çıktı. 

Yusuf Tekin duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu:

-"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

-İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun"


ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ

6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında YÖK Başkanı Erol Özvar da yaptığı açıklama ile üniversiteler için alınan tatil kararını duyurdu. Özvar,  "(İstanbul'daki depremler) Yarın (perşembe) ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" dedi. 

İstanbul Valiliği: Engelliler ve hamileler...

İstanbul Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışında sayıldı.

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