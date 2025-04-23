İstanbul'da metro seferleri iptal mi? Deprem sonrası Metro İstanbul açıklama yaptı!

İstanbul 6.2 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Metro ve tramvay seferleri hakkında Metro İstanbul sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Buna göre, "Deprem sonrasında gerekli güvenlik kontrolleri yapıldı. Kontrollerin ardından metro, tramvay ve fünikler hatlarında ilk tespitte hasar görülmedi. Tramvay seferleri kaldığı yerden vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor." denildi.

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İstanbul 6.2 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından metro seferlerinin durumu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da metro seferleri iptal mi, durduruldu mu sorularının cevapları araştırılıyor. Metro ve tramvay seferleri hakkında Metro İstanbul sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba) İstanbul'da vatandaşları korkutan art arda depremler meydana geldi. Artçı sarsıntılar devam ederken AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre depremlerin en büyüğünün 6.2 olduğu belirtildi.

Yaşanan depreme iş yerlerinde veya dışarıda yakalanan vatandaşlar evlerine dönmek için İstanbul'da metro seferlerinin durumunu merak ediyor.

İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul'da yaşanan depremin ardından kısa süreliğine metro seferleri durduruldu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre deprem sonrasında gerekli güvenlik kontrolleri yapıldı.

Kontrollerin ardından metro, tramvay ve fünikler hatlarında ilk tespitte hasar görülmedi.

Teleferik ve istasyonlarda bulunan asansörler depremde tedbir amaçlı kapatıldı. Kapatılan ekipmanların kontrollerin ardından devreye kademeli olarak devreye alındığı belirtildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"İstanbul’da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarımızda gerekli kontroller yapılmıştır.

Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir.

Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir.

Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır."

İSTANBUL'DA TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU MU?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre depremin ardından İstanbul'da tramvay seferleri kaldığı yerden vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.