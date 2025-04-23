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THY yurt içi bilet tavan fiyatını belirledi

THY yurt içi bilet tavan fiyatını belirledi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremlerden sonra yurt içi bilet tavan fiyatının 1750 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileğini ileterek, "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirilecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız." ifadelerini kullandı.

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