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THY'den tavan fiyat ve ek sefer kararı

THY'den tavan fiyat ve ek sefer kararı

Türk Hava Yolları, İstanbul depreminin ardından uçak biletlerinde tavan fiyatı bin 750 lira olarak belirledi. THY, ek seferler düzenleneceğini de açıkladı.

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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul depreminin ardından bilet fiyatlarının fahiş düzeylere çıkmasının ardından tavan fiyat uygulamasını devreye aldı.

Buna göre THY'nin yurt içi uçuşlarında bin 750 lira tavan fiyatı uygulanacak.

Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler düzenlenecek.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1.750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız."

THY
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