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İstanbul Valiliği duyurdu: Camiler ve okul bahçeleri kullanıma açıldı

İstanbul Valiliği duyurdu: Camiler ve okul bahçeleri kullanıma açıldı

İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

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Valiliğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

İstanbul'da da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

YÖK Başkanı Özvar: "(İstanbul'daki depremler) Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir"

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