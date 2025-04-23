Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocukları kabul etti.

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Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyor. Bu anlamlı günde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde özel bir program düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de 23 Nisan etkinliği kapsamında misafir ettiği çocuklarla birlikte açıklamalarda bulundu.

"23 NİSAN, MİLLİ İRADENİN DE BAYRAMIDIR"

23 Nisan'ın sadece çocukların değil, milli iradenin de bayramı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihimizin bu önemli günü sizlere hediye edildi. Cumhuriyet tarihimizin bu önemli günü sizlere hediye edildi. 23 Nisan sadece siz çocukların değil milli iradenin de bayramıdır. Son 23 yılda bu anlayışla ülkemize, milletimize, özellikle de siz çocuklara hizmet etmeye çalıştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız." diye konuştu.

"SİZLERE GÜVENİYORUM"

Gelecekte bu görevlerde belki de sizler bulunacaksınız. Eğitimde, bilimde, sanatta, ticarette ve diğer alanlarda başarıdan başarıya koşacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Sizleri seviyorum. Ziyaretiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Siz sevgili çocuklarımızın aziz milletimizin milli egemenlik ve çocuk bayramını gönülden tebrik ediyorum."

OKUDUĞU SURE İLE YÜREKLERE DOKUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olan çocuklar, külliyede şarkılar söyleyerek bayram sevincini paylaştı.

Programın en duygusal anı, davetli bir çocuğun Felak Suresi'ni okuduğu anlar oldu. Çocuğun içten telaffuzu ve yürekten söyleyişi, salondakileri adeta mest etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun sureyi bitirmesini gururlu ve mutlu gözlerle izledikten sonra "Maşallah" diyerek gülümsedi.