Murat Kurum: Sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Murat Kurum, sahada toplamda en az 3 bin hasar tespit ekibi olacağını bildirerek, "Öncelikle kamu binaları olmak üzere hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

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AFAD verilerine göre yaşanan 6.2'lik deprem sonrası yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan bakan Kurum, şu sözleri sarf etti:

"DEVLETİMİZ TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZA GEÇMİŞTİR"

Milletimiz müsterih olsun, mevcut durum itibariyle paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir.

Aziz İstanbul'umuz için gereken tüm tedbirleri alıyoruz.

"SAHADA EN AZ 3 BİN HASAR TESPİT EKİBİ OLACAK"

AFAD'daki Bilim Kurulu'ndaki hocalarımızla bu konuda yetkin bilim insanlarımızla birlikte istişare ediyor, onların görüşleri doğrultusunda her türlü tedbir alınmaktadır.

Sahada toplamda en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Öncelikle kamu binaları olmak üzere hızlı bir şekilde yapacağız.

"VATANDAŞLARIMIZ RİSKLİ GÖRDÜKLERİ BİNALARA GİRMESİNLER"

Sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımız riskli gördükleri binalara girmesinler. Binalarıyla ilgili bir tereddütleri varsa hemen bizleri arasınlar.

Vatandaşlarımız AFAD bünyesindeki toplanma alanlarına ulaşabilirler.

"4 GÜN İÇERİSİNDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI BİTİRECEĞİZ"

4 gün içerisinde 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirilecek ve "Binam zarar gördü" diyen vatandaşlarımızın binalarına gidilecek.

4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz.

Şu ana kadar 112'ye gelen talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Metruk bina ile toplamda 12 binamızı tedbiren boşalttık. Binaları bizzat göreceğim.