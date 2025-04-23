İstanbul'da 127 artçı sarsıntı oldu! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki bakanlarla birlikte İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili son detayları açıkladı.

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İstanbul bugün peş peşe sallandı. Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde hissedildiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı İstanbul'un tüm ilçelerinde ve çevre illerde hissedildi.

6,2'NİN ARDINDAN ARTÇI DEPREMLER YAŞANIYOR

Deprem anında vatandaşlar panikle kendini dışarı atarken, megakent 6,2'nin ardından sallanmaya devam etti. İstanbul'da en büyüğü 5,9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar aralıklarla sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu depremle ilgili kameralar karşısına geçip son durumu açıkladı.

127 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Yerin yaklaşık 7 km. derinliğindeki deprem 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km. uzaklıkta olan deprem İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı toplam 7.

Depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, grup başkanları, İstanbul Valimiz Davut Bey başkanlığında burada kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldü. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.

1 BİNA YIKILDI, 9 EV TAHLİYE EDİLDİ

Şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun gelmedi dedik. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var. 1 metruk bina yıkıldı. Hemen hemen her bakanımız İstanbulumuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili taramayı paylaştı. Perşembe ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde sayın YÖK Başkanımızın bizimle istişaremiz oldu, İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün boyunca tatil edildiği anonsu yapıldı.

112'YE 10 BİN 84 ÇAĞRI

Valimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevlerine gelme ile ilgili izin verildiğini ifade etmiş oldu. 10 bin 84 112'ye çağrı geldi. Ne demek acil çağrıya gelen aramalar? 16 milyonluk 131 dünya ülkesinden daha büyük nüfusa sahip olan İstanbulumuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Pekçoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler. Bir kısmı da sağlıkla ilgili ihbarlar. Hiçbiri ile ilgili bir metruk bina Fatih'te, onun haricinde şükürler olsun binanın yıkıldığı, içinde yaşamla ilgili endişelerin olduğu ile ihbarın olmaması en büyük şükrümüz.

Depremin ilk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatları aldık. Bizim Deprem Bilim Kurulumuz ar. Başında Deprem Risk Azaltma Müdürümüz Prof. Dr. Orhan Tatar hocamız var. Hocalarımızla yapılan son değerlendirmeleri sizlerle paylaşacaktır. Son olarak biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili, hiçbir can kaybı olmamasını kast ederek söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetler var. Herkes hanesini içinde yaşadığı evin durumu en iyi o bilir. Güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması, yani kentsel dönüşümü ile ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Pekçok defadır sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli kabine arkadaşım Murat Kurum arkadaşımdan bu çağrıların defalarca yapıldığını biliyorum.

"BUGÜN ÇOK BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇTİK"

Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik. 2019 Silivri 5,8 depremini gözünüzün önüne getirin. Birbirimizle 1,5 saat bile haberleşemedik. Ben vali iken burada sayın bakanımızın başkanlık ettiği binlerce toplantı yaptık. Deprem olmadan önce yapacağımız en büyük hazırlık binamız, kendi hanemiz, kamunun sunmuş olduğu hizmet binalarının tamamının depremi gözümüzün önüne getirip, devlet millet el ele, hükümetimizin açtığı, koordinasyonunu sayın Murat Kurum Bakan'ın yaptığı hizmetten faydalanmak lazım. Tekrar İstanbullu hemşehrilerime büyük geçmiş olsun diyorum. Hastaneye tedavi amacıyla gelen vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Deprem öncesinde devlet millet el birliği ile hazırlıklarımızı cansiperane yapalım. Bu depremde bir enkaz arama kurtarma olmadı. Şu İstanbulumuzu bu noktada oyalanmadan, hükümet temsilcileri, belediyelerimizin tamamı hepimiz elimizi, yüreğimizi taşın altına koyalım, birbirimizle işaret parmağı ile konuşmadan hasbi olarak bu sorunu çözelim istiyorum."





