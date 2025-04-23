Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı: 39 ilçede kentsel dönüşüme başlayalım

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası bilgilendirmelerde bulunan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çağrısı yaparak, "Muhalefeti, iktidarı, bakanlığı gövdemizi taşın altına koymak zorundayız." dedi.

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Aralarında 5.9, 4.9 ve 4.4 gibi büyüklükte sarsıntıların da olduğu onlarca deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"Milletimiz müsterih olsun, mevcut durum itibariyle paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değil." diyen Bakan Kurum, açıklamalarının devamında kentsel dönüşüm çağrısı yaparak, "İstanbul'un tek gündemi vardır ve tek gündemi de olmak zorundadır. Bu gündem de deprem meselesidir." ifadesinde bulundu.

"Gelin 39 ilçede kentsel dönüşüme başlayalım." diyen Bakan Kurum'un, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MUHALEFETİ, İKTİDARI, BAKANLIĞI GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK ZORUNDAYIZ"

Bugünkü yaşadığımız tablo bize şunu söylemektedir; İstanbul'un tek gündemi vardır ve tek gündemi de olmak zorundadır. Bu gündem de deprem meselesidir. Muhalefeti, iktidarı, bakanlığı gövdemizi taşın altına koymak zorundayız.

"İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE BU MÜCADELEYİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bakanlık olarak 81 ilde olduğu gibi, deprem bölgesinde 550 bin konutun inşaatını başlattığımız gibi İstanbul'un da 39 ilçesinde bu mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz.

Devletimiz güçlü bir devlettir. Cumhurbaşkanımız İstanbul ile ilgili her türlü süreci yakından takip etmektedir.