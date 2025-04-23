Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'ndeki depremler için rapor yayımladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'da meydana gelen depremler kapsamında ön değerlendirme raporu yayımladı

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremler hakkında ön değerlendirme raporunu yayımladı. Rapora göre, 12:49'da Marmara Denizi'nde, Silivri Açıkları'nda büyüklüğü ML 6.1 - Mw 6.0 olan güçlü bir deprem gerçekleşti. Depremin odak derinliği ise 13.1 km ile sığ odaklı bir sarsıntıydı.

Marmara Denizi’nde, ana depremi takip eden süreçte en büyüğü 6.2 büyüklüğünde çok sayıda artçı deprem yaşandı. Artçılardan en büyüğü ise 5.9 şiddetindeydi. Sarsıntılar, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Ankara ve Uşak illerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin ardından bir ön rapor yayımlayarak, bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

Tsunami uyarıları ve deniz seviyesi değişiklikleri

Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı raporda tsunami ile ilgili şu bilgilere yer verildi: Depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajları AFAD’a ve bölgedeki diğer ülkelere iletildi. İstanbul Silivri, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Balıkesir Erdek ve Yalova Esenköy istasyonlarında sırasıyla 3 cm, 2 cm, 6 cm ve 4 cm deniz seviyesi değişiklikleri gözlendi. Bu gözlemler, tsunami uyarısının doğruluğunu ve etkinliğini teyit etti.

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki depremler

Raporda, İstanbul’un bulunduğu bölgenin Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun batı uzantısında olduğu ve Marmara Denizi içerisindeki ana fay kollarının etkisi altında bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, tarihsel dönemde İstanbul’un güneyinde büyük ve yıkıcı depremler meydana geldiği vurgulandı. Bu depremler, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun ana kollarında 9-10 büyüklüğünde şiddetlere ulaşmış ve büyük hasara yol açmıştır. Bu fay hatlarının güney kolu, İznik Gölü’nün güneyinden geçerek Gemlik Körfezi’ne ve güney Marmara’ya kadar uzanır.

Tarihsel depremler ve geçmişteki etkiler

Ön raporda, İstanbul'un etkilendiği 7-7,9 büyüklüğündeki depremler de yer aldı. Fay bölgesinin ana kollarında meydana gelen depremlerin, İstanbul il merkezine en yakın büyük depreminin 1963 yılında Adalar-İstanbul arasında yaşandığı kaydedildi. Ayrıca, raporda aletsel dönemde (M.S. 1900-2025) büyüklüğü M≥4.0 olan ve İstanbul’un güneyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun ana kolları üzerinde meydana gelen deprem etkinliklerine de yer verildi.

Kandilli Rasathanesi'nden "deprem hazırlığı" uyarısı

"Her bireyin kendi hazırlığını yapması, afetlere karşı toplumsal direnci artıracaktır" ifadelerinin yer aldığı raporda depreme yönelik alınacak tedbirler kapsamında şu açıklamalar yer aldı:

"Büyük depremlerden sonra meydana gelebilecek Tsunami kıyı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için risk oluşturacaktır. Çoğunlukla tsunaminin yaklaştığının ilk işareti büyük bir su dalgası değil, denizin ani olarak geri çekilmesidir. Bu nedenle, deniz kıyısındayken bir deprem hissettiğinizde ve/veya deniz çekilmesi gözlediğinizde tsunami tehlikesini hatırlayın ve hızlı bir şekilde yüksek yerlere doğru gidip kıyılardan uzaklaşın. Açık denizde ve kıyıya dönemeyecek durumdaysanız mümkün olduğu kadar açık denize doğru gidin. Tsunaminin ilk dalgası geldikten sonra tehlikenin geçtiğini sanmayın; bazen sonraki dalgalar ilkinden daha büyük ve yıkıcı olabilir. İlgili kurumlar “Tehlike geçti!” diyene kadar kıyılara yaklaşılmaması tavsiye olunur."