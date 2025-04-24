Milan, Inter'i deplasmanda mağlup etti ve finale yükseldi

İtalya Kupası yarı finalinde 1-1'in rövanşında Milan, Inter'i deplasmanda 0-3 mağlup etti ve finale yükseldi.Abone ol
İtalya Kupası'ndaki Milano derbisinde Inter ile Milan rövanş maçında karşı karşıya geldi.
Golsüz geçilen ilk yarım saatlik bölümün ardından Milan, Luka Jovic'in 36'da kaydettiği golle skoru 1-0 yaptı ve devreye konuk ekip önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Milan Luka Jovic'le farkı ikiye taşıdı.
Jovic, 51. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Milan'da Tijjani Reijnders ise 85'te skoru belirledi.
İki takım arasında 1-1 tamamlanan ilk maçın ardından Milan, bu skorla final biletini aldı. İtalya Kupası'nda son finalist, Bologna-Empoli arasındaki rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak. İlk maç, Bologna'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEK BAŞLADI
İtalya Kupası'nda Inter'in Milan'ı konuk ettiği derbide milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maça yedekler arasında başladı.
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de 53. dakikada Kristjan Asllani'nin yerine oyuna dahil olurken 71'de sarı kart gördü.