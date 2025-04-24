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Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'taki galericiler sitesinde, araçların park halinde olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, yanma sırasında patlamaların meydana geldiği duyuldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bazı iş yeri sahiplerinin de siteye gelerek, galerideki araçları dışarıya çıkarmaya çalıştıkları görüldü.

İtfaiye ekipleri, sitenin girişindeki tavan kısmının alçak olması nedeniyle yangına metrelerce hortumu birleştirerek müdahale edebildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Daha sonra soğutma çalışmalarının yapıldığı galericiler sitesinde, 7 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

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