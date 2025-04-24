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Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarını değerlendirdi

Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarını değerlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD’daki toplantının ardından, hasar tespit çalışmalarını yürüten Ulusal Hasar Tespit (UHTE) ekibinin de yer aldığı koordinasyon toplantısı düzenledi.

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TOKİ’nin Halkalı’daki hizmet binasında gerçekleştirilen Bakan Kurum başkanlığındaki toplantıda Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ve bakanlık yetkilileri hazır bulundu. Bakan Kurum toplantı öncesi kentteki hasarlı yapı ihbarlarını değerlendiren hasar tespit ekiplerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından “İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık, tüm ekibimizle son durumu değerlendirdiğimiz toplantımıza devam ediyoruz” mesajını paylaştı.

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