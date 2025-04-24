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Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde büyüklükleri gece yarısından sabaha kadar olmak üzere biri 3.9 ikisi 3.7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

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Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 06.16'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 04.20'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İstanbul'da 3,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da saat 00.00'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Silivri olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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