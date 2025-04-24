BIST 9.354
DOLAR 38,29
EURO 43,62
ALTIN 4.091,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler yakaladı, hepsi imha edilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler yakaladı, hepsi imha edilecek

Geçtiğimiz günlerde 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirilen Şanlıurfa'da şimdi de 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

Abone ol

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde bulunan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokuma, imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne asla müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
DMM, "İstanbul'daki depreme ABD gemisi neden oldu" iddiasını yalanladı
DMM, "İstanbul'daki depreme ABD gemisi neden oldu" iddiasını yalanladı
'Büyük deprem bekleniyor' paylaşımı sosyal medyada dolaşıma sokuldu
'Büyük deprem bekleniyor' paylaşımı sosyal medyada dolaşıma sokuldu
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'daki depremin teknik analizi: AFAD yayınladı,15 kilometrelik segment kırıldı
İstanbul'daki depremin teknik analizi: AFAD yayınladı,15 kilometrelik segment kırıldı
İsrail ordusu, 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul etti
İsrail ordusu, 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul etti
Real Madrid Arda Güler'in muhteşem golüyle Getafe'yi 1-0 yendi
Real Madrid Arda Güler'in muhteşem golüyle Getafe'yi 1-0 yendi
Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın
Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın
Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem meydana geldi
Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarını değerlendirdi
Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarını değerlendirdi
AFAD: Şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi
AFAD: Şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi
Milan, Inter'i deplasmanda mağlup etti ve finale yükseldi
Milan, Inter'i deplasmanda mağlup etti ve finale yükseldi
Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi
Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi