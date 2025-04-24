BIST 9.354
DOLAR 38,29
EURO 43,62
ALTIN 4.091,51
HABER /  GÜNCEL

DMM, "İstanbul'daki depreme ABD gemisi neden oldu" iddiasını yalanladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DMM, "İstanbul'daki depreme ABD gemisi neden oldu" iddiasını yalanladı

İstanbul depremi korku ve paniğe neden oldu. Dün öğle saatlerindeki büyük depremin ardından artçılar sürüyor. Öte yandan çeşitli iddialarda ortaya atıldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İstanbul'daki depreme ABD gemisi neden oldu" iddiasını yalanladı.

Abone ol

DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili ortaya atılan "Depreme Boğaz'daki ABD gemisi neden oldu" ve "HAARP sistemi ile deprem tetiklendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu fotoğraflar, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'ndaki Arleigh Burke sınıfı USS Nitze gemisine aittir ve fotoğrafların 2023 yılında kaydedildiği tespit edilmiştir. Bahse konu gemi, yakın bir zamanda da denizlerimizde bir faaliyet icra etmemiştir. 'Gemi veya HAARP sistemiyle bir depremin tetiklenebilmesi' yönündeki iddiaların bilimsel bir karşılığı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

 "Depreme neden olacak kadar enerji üretmesi mümkün değil"

Depremlerin, yer kabuğundaki fay hatlarında zamanla biriken enerjinin aniden açığa çıkmasıyla meydana geldiği anlatılan açıklamada, fayın belli bir noktasında artan gerilimin, fayın iki tarafındaki blokları harekete geçirecek düzeye ulaşması halinde kırılmanın meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Biriken enerjinin serbest kalarak sismik dalgalar şeklinde yayıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Depremler, doğrudan yer kabuğundaki doğal süreçlerin çok büyük jeolojik kuvvetlerin sonucudur. Yüksek Frekanslı Etkin Kutup Işıkları Araştırma Programı (HAARP) ise yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanarak iyonosferi incelemek amacıyla kurulmuş bir araştırma programıdır. Dolayısıyla mevcut bilimsel veriler ve bilim dünyasının genel görüşü, bir gemi veya HAARP sisteminin depremlere neden olacak kadar büyük bir enerji üretmesinin mümkün olmadığı yönündedir."

Açıklamada, dayanağı bulunmayan asılsız komplo teorilerine itibar edilmemesi istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Büyük deprem bekleniyor' paylaşımı sosyal medyada dolaşıma sokuldu
'Büyük deprem bekleniyor' paylaşımı sosyal medyada dolaşıma sokuldu
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'daki depremin teknik analizi: AFAD yayınladı,15 kilometrelik segment kırıldı
İstanbul'daki depremin teknik analizi: AFAD yayınladı,15 kilometrelik segment kırıldı
İsrail ordusu, 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul etti
İsrail ordusu, 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul etti
Real Madrid Arda Güler'in muhteşem golüyle Getafe'yi 1-0 yendi
Real Madrid Arda Güler'in muhteşem golüyle Getafe'yi 1-0 yendi
Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın
Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın
Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem meydana geldi
Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarını değerlendirdi
Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarını değerlendirdi
AFAD: Şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi
AFAD: Şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi
Milan, Inter'i deplasmanda mağlup etti ve finale yükseldi
Milan, Inter'i deplasmanda mağlup etti ve finale yükseldi
Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi
Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi
ABD'de Cornell Üniversitesi, İsrail'i eleştiren şarkıcının konserini iptal etti
ABD'de Cornell Üniversitesi, İsrail'i eleştiren şarkıcının konserini iptal etti