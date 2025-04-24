Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Kısa süreliğine paniğe neden olan depremle ilgili her hangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre, saat 03.30’da merkez üssü Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun 13.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Denizli il genelinde hissedildi.

Kısa süreliğine paniğe neden olan depremle ilgili her hangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.