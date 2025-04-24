BIST 9.312
DOLAR 38,30
EURO 43,54
ALTIN 4.089,55
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Kısa süreliğine paniğe neden olan depremle ilgili her hangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre, saat 03.30’da merkez üssü Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun 13.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Denizli il genelinde hissedildi.

Kısa süreliğine paniğe neden olan depremle ilgili her hangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul etti
İsrail ordusu, 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul etti
Real Madrid Arda Güler'in muhteşem golüyle Getafe'yi 1-0 yendi
Real Madrid Arda Güler'in muhteşem golüyle Getafe'yi 1-0 yendi
İstanbul'da korkutan bir deprem daha oldu her yerden hissedildi
İstanbul'da korkutan bir deprem daha oldu her yerden hissedildi
Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın
Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın
Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem meydana geldi
Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarını değerlendirdi
Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarını değerlendirdi
AFAD: Şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi
AFAD: Şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi
Milan, Inter'i deplasmanda mağlup etti ve finale yükseldi
Milan, Inter'i deplasmanda mağlup etti ve finale yükseldi
Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi
Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi
ABD'de Cornell Üniversitesi, İsrail'i eleştiren şarkıcının konserini iptal etti
ABD'de Cornell Üniversitesi, İsrail'i eleştiren şarkıcının konserini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da: "Gerekli talimatları verdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da: "Gerekli talimatları verdik"
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'ndeki depremler için rapor yayımladı
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'ndeki depremler için rapor yayımladı