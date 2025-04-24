Naci Görür bu soruyu yanıtladı: İstanbul'da yeni deprem olur mu evlere girelim mi?

İSTANBUL depremi sonrasında halk evlere girmekte güçlük çekiyor. 6.2'lik deprem öncü müydü daha büyük deprem olur mu evlere girelim mi? Prof. Dr. Naci Görür bu sorunun yanıtını verdi. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile sonrasındaki 127 artçı sarsıntının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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İstanbul'da meydana gelen 6,2 ve kayıtlara geçen 127 artçı depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür Evlere girelim mi? sorusunu yanıtladı.

Prof. Naci Görür, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs varsa girmeyin. Evinizden gece kolon , kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle."

BU BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ DEĞİL

6.2'lik depremin beklenen büyük İstanbul depremi olmadığının altını çizen Naci Görür, şunları söyledi:



-İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte.

-Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak

-Deprem, deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.