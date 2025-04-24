Silivri ve Büyükçekmece'de kriz masası kuruldu

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde düzenlenen toplantılara başkanlık ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da kriz yönetimi hızla devreye alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Vali Davut Gül’ün deprem sonrası ilk olarak Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ettiği belirtildi. Burada gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, bölgedeki hasar durumu ve alınan önlemler masaya yatırıldı.

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AFAD VE EMNİYET DE KATILDI

Toplantıya bölgedeki yerel yöneticiler, AFAD ve emniyet yetkilileri katıldı. Depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla sürdürülen müdahale ve değerlendirme çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Gül, Silivri’deki incelemelerinin ardından Büyükçekmece İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi’ne geçti.

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CAN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Büyükçekmece’de de benzer bir toplantıya başkanlık eden Gül, bölgedeki son durum ve hasar tespitiyle ilgili çalışmaları yerinde inceledi. İlçe kriz merkezlerinde koordineli şekilde yürütülen faaliyetlerin süreceği ve vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulacağı vurgulandı. Yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde hem teknik ekiplerin saha çalışmalarına devam ettiğini hem de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için tüm birimlerin seferber edildiğini ifade etti.